В кедах та кюлотах: Кейт Міддлтон приміряла незвичний образ

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон продовжує вражати кардинально оновленим стилем. Як відомо, підбирає образи для неї стилістка Вірджинія (Джинні) Чедвік-Хілі, яка у минулому працювала ще й редактором британського глянцю Vogue.

Кейт Міддлтон завітала на квітковий фестиваль Сhеlsеа Flоwer Shоw у Лондоні, на якому представить свій власний сад Back to nature. Що цікаво, у саду також можна побачити незабудки, які були, як відомо, улюбленими квітами принцеси Діани.

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Для на прес-заходу, що відбувся перед початком Сhеlsеа Flоwer Shоw, Кейт одягнула білу сорочку від M.I.H Jeans, кюлоти світло-коричневого відтінку і білосніжні кеди з колекції Superga. Завершили look герцогині Кембриджської сережки зі смарагдами.



Кейт Міддлтон / Getty Images

На думку Кейт Міддлтон, флористика нагадує медитацію, за допомогою якої можна боротися зі стресом.



​Кейт Міддлтон / Getty Images



​Кейт Міддлтон / Getty Images



​Кейт Міддлтон / Getty Images