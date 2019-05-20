В кедах та кюлотах: Кейт Міддлтон приміряла незвичний образ

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон продовжує вражати кардинально оновленим стилем. Як відомо, підбирає образи для неї стилістка Вірджинія (Джинні) Чедвік-Хілі, яка у минулому працювала ще й редактором британського глянцю Vogue.

Кейт Міддлтон завітала на квітковий фестиваль Сhеlsеа Flоwer Shоw у Лондоні, на якому представить свій власний сад Back to nature. Що цікаво, у саду також можна побачити незабудки, які були, як відомо, улюбленими квітами принцеси Діани. 

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Для на прес-заходу, що відбувся перед початком Сhеlsеа Flоwer Shоw, Кейт одягнула білу сорочку від M.I.H Jeans, кюлоти світло-коричневого відтінку і білосніжні кеди з колекції Superga. Завершили look герцогині Кембриджської сережки зі смарагдами.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

На думку Кейт Міддлтон, флористика нагадує медитацію, за допомогою якої можна боротися зі стресом.

Кейт Міддлтон
​Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
​Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
​Кейт Міддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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