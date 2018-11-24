В кімнаті з Вайнштейном я не боялася: Леа Сейду знялася для глянцю і дала відверте інтерв'ю

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Леа Сейду
Леа Сейду / www.marieclaire.com

Відома французька актриса Леа Сейду, яка виконала роль подруги Джеймса Бонда у фільмі "007 Спектр", знялася у новій фотосесії для грудневого номеру італійського глянцевого журналу Marie Claire.

У зйомці для глянцю Сейду позувала в об'єктиві фотографа Альваро Беамуда Кортеса в брендовому одязі від Louis Vuitton. А в інтерв'ю виданню Marie Claire Italia Леа розповіла про кар'єру і методи виховання однорічного сина Жоржа, який народився 18 січня 2017 року.

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За словами акторки, починати кар'єру у Франції складніше, ніж в США.

Тут (у Франції, – 24 канал) всіх судять, особливо на початку кар'єри. У той же час в США ви можете рости: звичайно, падіння там може бути таким же швидким. Я завжди намагалася обирати своїм серцем, тому задоволена своїм шляхом, і не шкодую. Я припускалася помилок, але це трапляється у всіх, коли ви намагаєтеся вчитися,
– зізналася вона.

Леа Сейду
Леа Сейду / Marie Claire Italia

Остання робота Сейду – роль дружини командора у фільмі "Курськ" режисера Томаса Вінтерберга, у якому йдетьсяє про трагедію російського підводного човна Курськ, що затонув в 2000 році. На знімальному майданчику перебував і її маленький первісток.

Леа Сейду / Marie Claire Italia
Леа Сейду / Marie Claire Italia

"Я хочу, щоб моя дитина мала свою особистість, тому вважаю, що йому краще бути вихованим не тільки матір'ю. Я хочу, щоб він подорожував, щоб спілкувався з багатьма людьми. Для мене, наприклад, корисно мати справу з великою кількістю людей, я відчуваю себе більш впевнено. Навіть в цій кімнаті з Вайнштейном я не боялася, і це допомогло мені відреагувати. Сьогодні я бачу, що чоловіки бояться жінок, але я хочу, щоб мій син зрозумів їх", – додала Леа.

Леа Сейду / Marie Claire Italia
Леа Сейду / Marie Claire Italia

Нагадаємо, Леа Сейду зізналася, що стала однією із жертв сексуального домагання Гарві Вайнштейна. За її словами, під час їхнього знайомства на модному показі Вайнштейн справив на неї позитивне враження. Однак ця історія не мала хорошого продовження. Актрису, як й інших своїх жертв, продюсер запросив до свого готельного номера, щоб випити, і вона злякалася відмовити Вайнштейну. Після чого Сейду довелося захищатися від нього.

Теги: Мода Зіркові мами LifeStyle Гарві Вайнштейн Новини Франції
Джерело: 24 канал
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