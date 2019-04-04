В Київ завітає Корж Зе Скаллі – найтатуйованіший дизайнер Франції

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Корж Зе Скаллі приїде на Tattoo Collection в Київ
Корж Зе Скаллі приїде на Tattoo Collection в Київ / Прес-служба

В рамках фестивалю Tattoo Collection 2019 столицю України відвідає знаменитий французький дизайнер-декоратор Корж Зе Скаллі (Skorzh The Skull). Чоловік стане спеціальним гостем 15 міжнародної події разом з іншими дизайнерами з тату.

Історія захоплення Коржа Зе Скаллі татуюваннями почалась не у дитинстві, як це часто буває, а в його 40 років. Саме у 2010 році він вирішив кинути виклик собі і за допомогою спорту схуднув на більше ніж 75 кілограмів.

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Після цього він привів своє тіло у форму і тоді почав наносити на шкіру найрізноманітніші татуювання. Першими знаковими тату стали малюнки кісток на руках у 2017 році. Відтоді на його тілі з’явився не один десяток татуювань.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Skorzh Theskull (@skorzhtheskull)

 

І вже з 17 по 19 травня Корж Зе Скаллі буде гостювати в Києві на фестивалі Tattoo Collection. Дизайнер обіцяє, що під час свого візиту в Україну він з радістю зробить фото з усім бажаючим, а також поділиться власним досвідом схуднення і модифікації тіла.

Tattoo Collection
Корж Зе Скаллі приїде на Tattoo Collection в Київ / Прес-служба

Tattoo Collection
17-19 травня, ВДНГ
Білети: 160-320 гривень
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Теги: LifeStyle Новини Києва Новини культури Фестивалі Тату
Джерело: LifeStyle 24
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