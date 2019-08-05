В класичній сорочці і штанях кольору хакі: Меланія Трамп приміряла casual образ – фото

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Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / www.gettyimages.com

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія є стильним прикладом для багатьох модниць у всьому світі. Американська перша леді демонструє, як можна розкішно виглядати не лише у вишуканих дизайнерських сукнях. а у звичайному casual образі, який зможе повторити будь-хто.

У неділю, 4 серпня, президентське подружжя потрапило в об'єктиви фотографів, коли виходило зі свого літака. Дональд Трамп і Меланія крокували до Білого дому.

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Для виходу колишня модель одягнула штани відтінку мілітарі, які поєднала з класичною блакитною сорочкою і туфлями човниками на високих шпильках оливкового кольору.  Для завершення образу Меланія приміряла сонцезахисні окуляри-авіатори та зробила традиційну об'ємну укладку з локонами.

Натомість Дональд Трамп зробив акцент на яскраву краватку у блакитно-червоних кольорах, доповнивши нею синій костюм.

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

Додамо, що така сорочка і штани (більш популярні чорного кольору) є базовим одягом в гардеробі. Відтак такий образ першої леді США можливо повторити кожному.

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дональд Трамп Меланія Трамп Новини США
Джерело: LifeStyle 24
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