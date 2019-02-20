В коктейльній сукні і на підборах: королева Іспанії зачарувала стильним виходом – фото
Королівське подружжя – Філіп VI та його красива дружина Летиція – взяли участь у закритті сесії на Всесвітньому юридичному конгресі 2019, який пройшов 20 лютого у Королівському театрі у Мадриді.
Для виходу з чоловіком Летиція одягнула розкішну коктейльну пишну сукню з білими блискучими смугами від Carolina Herrera.
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Образ іспанська королева доповнила чорно-білими туфлями-човниками на підборах і білим клатчем. Серед аксесуарів дружина короля Філіпа VI підібрала довгі сережки з перлинами.
Додамо, що Летиція надала перевагу акуратному манікюру без яскравих кольорів, однак не приховала садни на руках.
Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиція / Getty Images