В коктейльній сукні і на підборах: королева Іспанії зачарувала стильним виходом – фото

Королівське подружжя – Філіп VI та його красива дружина Летиція – взяли участь у закритті сесії на Всесвітньому юридичному конгресі 2019, який пройшов 20 лютого у Королівському театрі у Мадриді.

Для виходу з чоловіком Летиція одягнула розкішну коктейльну пишну сукню з білими блискучими смугами від Carolina Herrera. Читайте також: В шкіряному пальті і на підборах: розкішний вихід Моніки Беллуччі у Мілані Образ іспанська королева доповнила чорно-білими туфлями-човниками на підборах і білим клатчем. Серед аксесуарів дружина короля Філіпа VI підібрала довгі сережки з перлинами. Додамо, що Летиція надала перевагу акуратному манікюру без яскравих кольорів, однак не приховала садни на руках.

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images