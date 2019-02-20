В коктейльній сукні і на підборах: королева Іспанії зачарувала стильним виходом – фото

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Королівське подружжя – Філіп VI та його красива дружина Летиція – взяли участь у закритті сесії на Всесвітньому юридичному конгресі 2019, який пройшов 20 лютого у Королівському театрі у Мадриді.

Для виходу з чоловіком Летиція одягнула розкішну коктейльну пишну сукню з білими блискучими смугами від Carolina Herrera.

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Образ іспанська королева доповнила чорно-білими туфлями-човниками на підборах і білим клатчем. Серед аксесуарів дружина короля Філіпа VI підібрала довгі сережки з перлинами.

Додамо, що Летиція надала перевагу акуратному манікюру без яскравих кольорів, однак не приховала садни на руках.

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images


Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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