В колготах без білизни: Кім Кардашян показала епатажний образ для реклами окулярів

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Кім Кардашян для Carolina Lemke
Кім Кардашян для Carolina Lemke / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян поділилась у своєму Instagram знімком з рекламної кампанії окулярів бренду Carolina Lemke. Для фотосесії вона приміряла дуже гарячий образ, який вподобав мільйон користувачів Instagram.

У рекламній зйомці Кім Кардашян взяла участь ще в березні цього року, але фотографіями з бекстейджу вона ділиться досі. Фотосесія відбувалась в студії за участю професійних стилістів, візажистів та перукарів. На світлині вона постала у стильному топі, колготах без нижньої білизни, чорних туфлях та в окулярах-масці. Її довге нарощене волосся обережно підтримував учасник знімального процесу.

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"Не пропустіть розпродаж бренду Carolina Lemke в День пам'яті. Все сонцезахисні окуляри коштують від 2 до 99 долларов на carolinalemke.com", – повідомила на своїй сторінці Кім.

Кім Кардашян
Кім Кардашян для Carolina Lemke / Instagram / @kimkardashian

Що цікаво, День пам'яті, який відзначають у США кожного останнього понеділка травня, цьогоріч буде 27 травня, однак про знижку на продукцію Кардашян повідомила 22 травня. 

Пропонуємо також переглянути інші фотографії зі зйомки для Carolina Lemke, які Кардашян публікувала раніше в своєму Instagram.


Кім Кардашян для Carolina Lemke / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Кім Кардашян Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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