В колготах без білизни: Кім Кардашян показала епатажний образ для реклами окулярів

Світська левиця Кім Кардашян поділилась у своєму Instagram знімком з рекламної кампанії окулярів бренду Carolina Lemke. Для фотосесії вона приміряла дуже гарячий образ, який вподобав мільйон користувачів Instagram.

У рекламній зйомці Кім Кардашян взяла участь ще в березні цього року, але фотографіями з бекстейджу вона ділиться досі. Фотосесія відбувалась в студії за участю професійних стилістів, візажистів та перукарів. На світлині вона постала у стильному топі, колготах без нижньої білизни, чорних туфлях та в окулярах-масці. Її довге нарощене волосся обережно підтримував учасник знімального процесу.

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"Не пропустіть розпродаж бренду Carolina Lemke в День пам'яті. Все сонцезахисні окуляри коштують від 2 до 99 долларов на carolinalemke.com", – повідомила на своїй сторінці Кім.



Кім Кардашян для Carolina Lemke / Instagram / @kimkardashian

Що цікаво, День пам'яті, який відзначають у США кожного останнього понеділка травня, цьогоріч буде 27 травня, однак про знижку на продукцію Кардашян повідомила 22 травня.

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Кім Кардашян для Carolina Lemke / Instagram / @kimkardashian