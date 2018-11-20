В кольоровій гамі українського прапора: Кендіс Сванепул похизувалась яскравим вбранням

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / www.instagram.com/angelcandices

Ангел Victoria’s Secret засвітила в мережі фото яскравого наряду. Красиве міні-плаття в паєтки та шуба з еко-хутра показали відмінний смак Кендіс Сванепул.

Свіже фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлині жовта сукня на тонких бретелях Кендіс яскраво виблискує завдяки паєткам. Модель широко усміхається та притримує на плечах синю шубу з еко-хутра. Зачіску для яскравого образу ангел Victoria’s Secret образа максимально просту – дулька знизу голови. Варто додати, що на шиї супермоделі немає жодних аксесуарів. Лише акуратні маленькі сережки помітно виблискують на її вухах.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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