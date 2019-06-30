В комбінезоні трав'яного кольору: Пенелопа Крус відвідала публічний захід у Лондоні – фото

У суботу, 29 червня, у Лондоні відбувся паблік-ток In goop Health, ведучою якого стала засновниця сервісу Goop, голлівудська акторка Гвінет Пелтроу.

На захід завітало чимало знаменитостей, серед яких – актриса Пенелопа Крус та легендарна модель, яка вплинула на індустрію моди і стала іконою стилю 60-х років, Твіггі.

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Для виходу Пенелопа підготувала яскравий образ, який складався довгої сукні-сорочки насиченого смарагдового кольору. Доповнили "аутфіт" Крус білі гостроносі туфлі та клатч у тон взуття.

Натомість Гвінет зробила акцент червоний костюм з колекції Delpozo і жовті човники Christian Louboutin.



Твіггі, Пенелопа Крус і Гвінет Пелтроу / Getty Images



Пенелопа Крус і Гвінет Пелтроу / Getty Images



Пенелопа Крус / Getty Images

Додам, Гвінет Пелтроу регулярно потрапляє у скандали стосовно продуктів, які продає на своєму сайті – лайстайл-платформі Goop.

До прикладу вітаміни для вагітних та годуючих жінок, які вона продавала на власному сайті, перевищили рекомендовані дозування. Вітаміни під назвою The Mother Load, за думкою гінекологів та ендокринологів, містять велику кількість вітаміну A, що здатен зашкодити як матері, так і дитині. Також фахівці найбільшого порталу про вагітність в США Baby Center зазначають, що медичний препарат може призвести до серйозних внутрішньоутробних вад під час вагітності.

Також інтернет-магазин знаменитості почав продавати колекцію провокаційної білизни (вартість якої понад 600 доларів) від бренду Fleet Ilya,