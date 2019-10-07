В компанії павуків, мишей і змій: Різ Візерспун знялася для сміливої обкладинки глянцю

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Різ Візерспун
Різ Візерспун / Instagram / @patrickmackieinsta

Незадовго до початку нового місяця кожен іноземний глянець анонсує наступну обкладинку з головним героєм свіжого номера. Так, для лицевої сторінки листопадового випуску Harper's Bazaar знялася відома голлівудська зірка, яку всі знають, як "білявку в законі", Різ Візерспун.

На початку вересня журнал Entertainment Weekly опублікував спільну обкладинку Різ Візерспун з Дженніфер Еністон, яку вони зняли з нагоди прем'єри їхнього спільного проєкту "Ранкове шоу". Оскільки програма досить нашуміла, під час зйомок для Harper's Bazaar зірка "Білявки в законі" також заговорила про її створення.

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За її словами, "Ранкове шоу" зазнало певних змін від етапу створення до кінцевого результату, який побачать їхні фанати, проте через це воно стало лише кращим і більш вдосконаленим.

Коли ми починали, шоу було просто книгою і ще нічого не сталося з Гарві Вайнштейном чи Лесем Мунвесом. Скандал з Роджером Ейлсом стався на рік раніше. Тоді, в жовтні 2017 року, у мережі почали з'являтися історії про те, як ставляться до постраждалих жінок у ЗМІ. Ми вирішили, що нам потрібно розпочати з першого етапу та переробити все, акцентуючи увагу на правді, яка виходить у засобах масової інформації, і на тому, що люди повинні притягуватися до відповідальності за свою поведінку,
– заявила зірка американського кіно.

Одразу ж після цього смілива та рішуча Різ Візерспун переналаштувалася з серйозної розмови на незвичайну фотосесію з дикими тваринами.

На одному зі знімків вона позує на лежаку разом з величезною змією, що повзе по її тулубі, а на іншому – на її плечі сидить біла миш. Проте акторська майстерність зірки зіграла свою роль. Адже, незважаючи на тісний зв'язок з дикими тваринами, відома акторка зберігала спокій і вільно позувала перед фотографом.

На одній із анонсованих обкладинок перед обличчям зірки Голлівуду постав величезний павук, заплутаний у павутині. Однак, як зізналася Різ під час інтерв'ю для Harper's Bazaaz, комахи не є її найбільшим страхом, ба більше, вона полюбляє збирати клопів. А от під час перебування на високих будівлях її красиві ніжки таки підкошуються. Проте навіть страх висоти не завадив їй зробити кілька красивих кадрів для нового випуску глянцю.

Фото: Instagram @harpersbazaarus

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Теги: LifeStyle Різ Візерспун Голлівуд
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