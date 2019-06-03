В костюмі лева: Бейонсе приміряла епатажне вбрання – фото

Популярна американська співачка Бейонсе, яка озвучила одну з головних ролей, левицю Налу, в анімаційній стрічці "Король Лев" (The Lion King), завітала на фестиваль мистецтв Wearable Art Gala в незвичному вбранні.

Перші ефектні знімки з фестивалю мистецтв, організатором якого є мама співачки Тіна Ноулз Лоусон і вітчим Річард Лоусон, Бейонсе опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу знаменитість одягнула блискучий золотий комбінезон, який був посередині прикрашений мордою лева. Вбрання ліванського бренду Georges Hobeika створене з паєток та пір'я, яке імітувало гриву тварини. Не менш цікавою деталлю стала накидка з довгим шлейфом.

Завершили образ золоті босоніжки на високих підборах, ідеально пряме волосся і макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce