В костюмі українського бренду: Джамала показала результати стильної зйомки у Варшаві

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Джамала знялась у фотосесії в Польщі
Джамала знялась у фотосесії в Польщі / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала одразу після другого півфіналу Національного відбору до Євробачення-2019 вирушила до Польщі. У столиці сусідньої країни вона взяла участь у стильній фотосесії.

Активні телезйомки, нові вокальні проекти та запис пісень – в такому вирі щоденних справ Джамала знаходить час на стильні фотосесії. Їх результати українська співачка залюбки демонструє прихильникам у своєму блозі в Instagram.

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Днями там з'явились весняні знімки, зроблені у Варшаві. Джамала постала перед камерами у стильному вбранні від вітчизняного бренду The COAT by Katya Silchenko. Рожевий топ і міді-спідниця з квітковим принтом підкреслили струнку фігуру артистки та її весняний настрій. Джамала доповнила свій look стильним взуттям на стійких підборах. 

Кажуть, жителі Півдня відрізняються добротою і веселою вдачею. Це все завдяки сонцю і теплу. Ось і ми наберемося терпіння і дочекаємося сонця в наших краях. Залишилося зовсім небагато до весни! І ми будемо добрішими,
– підписала знімки Джамала. 

Наразі невідомо, де саме з'являться сонячні фото ефектної Джамали. Однак знімки вже встигли розбурхати мережу та додати прихильникам співачки хорошого настрою. 

Джамала показала весняний образ
Джамала показала весняний образ / Instagram / @jamalajaaa

Співачка Джамала взяла участь у стильній фотосесії у Варшаві
Співачка Джамала взяла участь у стильній фотосесії у Варшаві / Instagram / @jamalajaaa

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Теги: Стиль і мода LifeStyle Музика Джамала Новини Польщі
Джерело: LifeStyle 24
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