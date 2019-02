В костюмі українського бренду: Джамала показала результати стильної зйомки у Варшаві

Українська співачка Джамала одразу після другого півфіналу Національного відбору до Євробачення-2019 вирушила до Польщі. У столиці сусідньої країни вона взяла участь у стильній фотосесії.

Активні телезйомки, нові вокальні проекти та запис пісень – в такому вирі щоденних справ Джамала знаходить час на стильні фотосесії. Їх результати українська співачка залюбки демонструє прихильникам у своєму блозі в Instagram.

Читайте також: Як цукерочка: Джамала показала стильний образ на Нацвідборі Євробачення-2019

Днями там з'явились весняні знімки, зроблені у Варшаві. Джамала постала перед камерами у стильному вбранні від вітчизняного бренду The COAT by Katya Silchenko. Рожевий топ і міді-спідниця з квітковим принтом підкреслили струнку фігуру артистки та її весняний настрій. Джамала доповнила свій look стильним взуттям на стійких підборах.

Кажуть, жителі Півдня відрізняються добротою і веселою вдачею. Це все завдяки сонцю і теплу. Ось і ми наберемося терпіння і дочекаємося сонця в наших краях. Залишилося зовсім небагато до весни! І ми будемо добрішими,

– підписала знімки Джамала.

Наразі невідомо, де саме з'являться сонячні фото ефектної Джамали. Однак знімки вже встигли розбурхати мережу та додати прихильникам співачки хорошого настрою.



Джамала показала весняний образ / Instagram / @jamalajaaa