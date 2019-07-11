В кожну хату – по імпланту: Едгар Камінський пожартував, що йде на вибори

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Едгар Камінський
Едгар Камінський / Instagram / @edgar_kaminskyi

Популярний український пластичний хірург Едгар Камінський, який нещодавно розлучився зі своєю дружиною, співачкою гурту "НеАнгели" Славою, показав курйозне відео. У ролику він заявив, що нібито зібрався йти на парламентських вибори 2019 року до Верховної Ради.

На своїй сторінці в Instagram Камінський опублікував жартівливе відео "Блог Едгара Камінського "Натуральність". У наступному кадрі з'явився тег "я йду".

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Шановні виборці, балотуюсь у депутати. Моя передвиборча програма: "В кожну хату – по імпланту". Голосуй!
– сказав у ролику пластичний хірург.

Завершується відео з піснею гурту "Поющие трусы – Пластический хирург" словами "Не потрібен мені ні Міккі Рурк, ні Славко Вакарчук, а просто пластичний хірург".

Шанувальники оцінили почуття гумору Едгара. "Почуття гумору – прекрасна риса чоловіка", "Я за! Але чи можна в мою хату два імпланти?", "Цим передвиборчим гаслом Ви заручились підтримкою жіночої частини населення нашої країни", – пишуть користувачі у мережі.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Парламентські вибори 2019
Джерело: LifeStyle 24
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