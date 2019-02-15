В кросівках і спортивній куртці: Кейт Міддлтон помітили за прогулянкою біля Кенсінгтону

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджська вже не вперше виходить у світ без охорони та в простому зручному одязі. В День Валентина, 14 лютого, перехожі побачили її в Кенсінгтонських садах – у парку біля її будинку, де вона живе з чоловіком та дітьми.

Непередодні Кейт Міддлтон зачарувала своїм вечірнім образом у Лондоні, коли стала гостею гала-події в Музеї Вікторії та Альберта. В цей же вечір її чоловік принц Вільям перебував у благодійній організації Passage, що допомагає бездомним.

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На наступний же день, коли закохані проводять час разом або з сім'ями, вона не пасла задніх і відправилась на спокійну прогулянку з найменшим сином, принцом Луї, поряд зі своїм будинком. Для спокійного відпочинку вона обрала доволі простий та стильний образ – чорні скінні, об’ємна весняна куртка чорно-білого кольору і такі ж кросівки від New Balance. Її волосся було розпущеним, а макіяж був практично відсутнім.

Син Кейт розмістився у дитячому візочку та був одягнений досить тепло: в шапку і комбінезон. Що цікаво, герцогиня Кембриджська і справді могла спокійно відпочити, адже відвідувачі парку не просили в неї автографів та не вимагали спілкування. Кейт мило сиділа поруч зі ставком, прогулювалась садами та відпочивала від уваги публіки. Фотографії з прогулянки з'явились в мережі Instagram.

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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