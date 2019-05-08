В крові соліста The Prodigy виявили наркотики та алкоголь: результати експертизи
В мережі 8 травня оприлюднили посмертний аналіз крові вокаліста групи The Prodigy Кіта Флінта. За інформацією експертів, у його крові знайшли кокаїн, кодеїн та алкоголь.
Надмірне вживання кокаїну, алкоголю та кодеїну, який вважається сильнодіючим знеболювальним, при тривалому використанні могли призвести до летального наслідку, повідомляє BBC. Є припущення, що Кіт Флінт спочатку прийняв наркотики з ліками, після чого запив їх алкоголем.
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У своєму висновку судмедексперт також зазначила, що незважаючи на те, що Флінт дійсно прийняв кодеїн з алкоголем, "ніхто не знає, що в той момент творилося в голові у Кіта". Вона припускає, що Флінт міг "просто дуріти, але в якийсь момент його поведінка вийшла з-під контролю".
Відтак, у виданні The Sun пишуть, що ніхто наразі немає жодного підтвердження, що Кіт Флінт хотів вчинити самогубство. Самі ж музиканти та близькі музиканта досі оговтуються від втрати і 7 травня залишили на сторінці The Prodigy Twitter допис, де порадили всім, хто бореться з депресією, залежністю або наслідками самогубства "не мучитися мовчки".
Що відомо про смерть соліста групи The Prodigy?Англійський виконавець Кіт Флінт вчинив самогубство у перші вихідні березня у Великобританії у власному будинку. Його знайшли мертвим лише 4 березня. Музиканти гурту The Prodigy підтвердили смерть вокаліста і подякували за збереження конфіденційності всіх зацікавлених сторін. За словами інсайдерів, Кіт Флінт пішов із життя через розлучення з його дружиною – японською моделлю та ді-джейкою Маюмі Кай, процес якого завершився за декілька днів до самогубства. Джерела повідомляли, що після розриву з Кай Флінт впав у глибоку депресію та знову почав вживати наркотики. Похорон відбувся 29 березня в графстві Ессекс, де його проводжали в останню дорогу сотні шанувальників.
Помер Кіт Флінт: дивіться відео