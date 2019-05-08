В крові соліста The Prodigy виявили наркотики та алкоголь: результати експертизи

В мережі 8 травня оприлюднили посмертний аналіз крові вокаліста групи The Prodigy Кіта Флінта. За інформацією експертів, у його крові знайшли кокаїн, кодеїн та алкоголь.

Надмірне вживання кокаїну, алкоголю та кодеїну, який вважається сильнодіючим знеболювальним, при тривалому використанні могли призвести до летального наслідку, повідомляє BBC. Є припущення, що Кіт Флінт спочатку прийняв наркотики з ліками, після чого запив їх алкоголем.

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У своєму висновку судмедексперт також зазначила, що незважаючи на те, що Флінт дійсно прийняв кодеїн з алкоголем, "ніхто не знає, що в той момент творилося в голові у Кіта". Вона припускає, що Флінт міг "просто дуріти, але в якийсь момент його поведінка вийшла з-під контролю".

Відтак, у виданні The Sun пишуть, що ніхто наразі немає жодного підтвердження, що Кіт Флінт хотів вчинити самогубство. Самі ж музиканти та близькі музиканта досі оговтуються від втрати і 7 травня залишили на сторінці The Prodigy Twitter допис, де порадили всім, хто бореться з депресією, залежністю або наслідками самогубства "не мучитися мовчки".

It has been a tough time for everyone over the last few weeks since Keef's passing. If you are struggling with depression, addiction or the impact of suicide, please do not suffer in silence. The Prodigy fully support the campaign to improve mental health for all... (1/2) pic.twitter.com/HjDX6Z0EGa — The Prodigy (@the_prodigy) 7 мая 2019 г.

Що відомо про смерть соліста групи The Prodigy?Англійський виконавець Кіт Флінт вчинив самогубство у перші вихідні березня у Великобританії у власному будинку. Його знайшли мертвим лише 4 березня. Музиканти гурту The Prodigy підтвердили смерть вокаліста і подякували за збереження конфіденційності всіх зацікавлених сторін. За словами інсайдерів, Кіт Флінт пішов із життя через розлучення з його дружиною – японською моделлю та ді-джейкою Маюмі Кай, процес якого завершився за декілька днів до самогубства. Джерела повідомляли, що після розриву з Кай Флінт впав у глибоку депресію та знову почав вживати наркотики. Похорон відбувся 29 березня в графстві Ессекс, де його проводжали в останню дорогу сотні шанувальників.

Помер Кіт Флінт: дивіться відео