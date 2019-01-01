В купальнику і на "мерседесі": Ельза Госк засвітила струнку фігуру посеред пустелі

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram/ @hoskelsa

Після святкування Нового року в справжній зимовій атмосфері чимало зірок вирішили відігрітися в теплих краях. Не стала винятком знаменита модель і "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк. Вона разом зі своїм коханим відправилась відпочивати в пустелю, що в Каліфорнії.

Фотозвітом з відпочинку вже хизувалася модель Розі Хантінгтон-Уайтлі, бізнесвумен К'яра Ферраньї, учасниця показів Victoria's Secret Жосефін Скрівер та інші зірки. 30-річна Ельза Госк вирішила взяти приклад зі своїх колег і відправитись на заслужений відпочинок.

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Нові знімки Ельза традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На свіжих фото "ангел" Victoria's Secret сексуально позувала біля новенької марки автомобіля Mersedes у крихітному бікіні блакитного кольору. Вона витончено сиділа скраю капоту чорної автівки, що дозволило розглянути пружні м’язи ніг та живота у 30-річної моделі.

Ельза Госк
Ельза Госк в Каліфорнії / Instagram / @hoskelsa

На другому знімку Ельза позувала перед камерою, піднявшись з машини і прикривши очі, на яких були сонцезахисні окуляри голубого кольору. Шведська модель позначила в геолокації пустелю Мохаве, що розташована на півдні Каліфорнії.

ельза Госк
Модель відпочиває в пустелі Мохаве / Instagram / @hoskelsa

Також Ельза Госк поділилася знімком з прогулянки пустелею в жовто-салатовій сукні білизняного стилю від Victoria's Secret. До завершення такого образу модель обрала чорну накидку та солдатські чоботи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Еротика
Джерело: 24 канал
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