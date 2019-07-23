В купальнику з пітоновим принтом: Леся Нікітюк повторила образ К'яри Ферраньї

З кожною новою публікацією сторінка в Instagram української телеведучої Лесі Нікітюк стає схожим на акаунт італійської блогерки К'яри Ферраньї. Дві блондинки люблять експериментувати з образами та примірювати яскраві вбрання.

На своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 3 мільйони користувачів, Леся Нікітюк опублікувала звабливе фото у зелено-чорному купальнику з пітоновим принтом з колекції Calzedonia.

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Як відомо, італійка К'яра Ферраньї є амбасадором (представником) бренду Calzedonia, відтак напередодні знялася у такому ж самому купальнику. Порівнявши двох блондинок, можна побачити їхню схожість і не лише в цьому купальнику.

Телеведуча Леся Нікітюк часто демонструє стильні образи, які сильно нагадують стиль К'яри (за нею стежать 17 мільйонів прихильників). Під однією з публікацій Леся сама пожартувала, назвавши себе українською Ферраньї.

Редакція LifeStyle 24 підготувала суб'єктивну підбірку образів привабливих блондинок, які є досить схожими.

Леся Нікітюк і К'яра Ферраньї: схожі образи



Леся Нікітюк і К'яра Ферраньї / Колаж LifeStyle 24



Леся Нікітюк і К'яра Ферраньї / Колаж LifeStyle 24



Леся Нікітюк і К'яра Ферраньї / Колаж LifeStyle 24



Леся Нікітюк і К'яра Ферраньї / Колаж LifeStyle 24



Леся Нікітюк і К'яра Ферраньї / Колаж LifeStyle 24