В купальнику з принтом зебри: Брітні Спірс показала чудові спортивні форми у басейні

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Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears

Американська поп-виконавиця, схоже, почувається вельми добре, адже щодня публікує все більше світлин та відеороликів у своєму Instagram. 28 травня вона особливо потішила фанатів, засвітивши свою струнку фігуру в купальнику.

Брітні Спірс є великою любителькою незвичайних і трендових купальних костюмів, відтак продемонструвала новий, не менш стильний літній образ. Зірка одягнула білий роздільний купальник з трендовим анімалістичним принтом в "зебру". Зірка зручно умостилась на надувному "павліні" синього кольору та поніжилась під променями сонця.

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Брітні Спірс у басейні / Instagram / @britneyspears

Варто відзначити, що коментатори захоплені фігурою Брітні Спірс, адже навіть після тривалого лікування та судової тяганини з батьком та лікарями вона змогла зберегти та відновити рельєфні форми. Однак деякі користувачі все ж висловили підозру, що це архівне фото, а сама Брітні зараз бореться з особистими проблемами.

Додамо, що раніше у цьому ж купальнику вона демонструвала свої досягнення у стійці на ногах та розтяжці, а також просто позувала на фоні свого розкішного подвір'я з басейном у білих чоботях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Брітні Спірс Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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