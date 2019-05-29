В купальнику з принтом зебри: Брітні Спірс показала чудові спортивні форми у басейні

Американська поп-виконавиця, схоже, почувається вельми добре, адже щодня публікує все більше світлин та відеороликів у своєму Instagram. 28 травня вона особливо потішила фанатів, засвітивши свою струнку фігуру в купальнику.

Брітні Спірс є великою любителькою незвичайних і трендових купальних костюмів, відтак продемонструвала новий, не менш стильний літній образ. Зірка одягнула білий роздільний купальник з трендовим анімалістичним принтом в "зебру". Зірка зручно умостилась на надувному "павліні" синього кольору та поніжилась під променями сонця.

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Брітні Спірс у басейні / Instagram / @britneyspears

Варто відзначити, що коментатори захоплені фігурою Брітні Спірс, адже навіть після тривалого лікування та судової тяганини з батьком та лікарями вона змогла зберегти та відновити рельєфні форми. Однак деякі користувачі все ж висловили підозру, що це архівне фото, а сама Брітні зараз бореться з особистими проблемами.

Додамо, що раніше у цьому ж купальнику вона демонструвала свої досягнення у стійці на ногах та розтяжці, а також просто позувала на фоні свого розкішного подвір'я з басейном у білих чоботях.