В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото

24 червня пройшов ювілейний показ (10-річчя) знаменитого бренду Jacquemus, локацією для якого обрали лавандові поля Валансола, в центрі Провансу. Яку колекцію продемонстрував дизайнер Симон Порт Жакмюс та як виглядали запрошення – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Дизайнер Жакмюс зізнався, що хотів знайти таке особливе місце, яке було б подібним на листівку. "Для мене було важливо перетворити це французьке кліше в щось художнє, з цим рожевим подіумом, що проходить через середину, як інсталяція сучасного мистецтва Крісто чи картина Девіда Гокні", – пояснив він.

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Поставити подіум та облаштувати показ стало не надто простим завданням, адже організатори працювали у полі, коли температура сягала +40 градусів. Відтак для виходу моделей була розстелена рожева доріжка між кущів лаванди.



Jacquemus весна-літо 2020 / Getty Images

"Всі говорили мені, що це нереально, але вибору у нас не було. Так що довелося зробити неможливе", – додав дизайнер.

Оригінальним став вибір запрошень для гостей. Замість листівок, дизайнер обрав ідею надрукувати деталі показу на мініатюрних пляшечках з кремом від засмаги.

Цікаво те, що навіть колекція отримала назву "Сонячний опік" (Le Coup de Soleil). До прикладу, на подіум вийшов модель лише в штанах, а його образ доповнила відома всім засмага "від футболки". Така назва, мабуть, натякнула гостям, що може їх очікувати після перегляду показу влітку під сонцем, що палає у полі.



Jacquemus весна-літо 2020 / Getty Images

У колекції дизайнер зміг гармонійно поєднати жіночі та чоловічі елементи. Over-size костюми з мереживними топами, гігантські крислаті капелюхи, ніжні кольори з яскравими акцентами, вишивка та багато інших елементів змогли побачити глядачі на показі весна-літо 2020.

Щоправда, Жакмюс зізнається, що робить жіночий одяг як професіонал, а чоловічий лише як любитель.



Jacquemus весна-літо 2020 / Getty Images

Показ Jacquemus весна-літо 2020: дивіться фото

Jacquemus весна-літо 2020 / Getty Images