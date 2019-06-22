В леопардовому принті: як одягається зіркова мама Ірина Шейк для прогулянки з дочкою

Після офіційної заяви про розставання з чоловіком Бредлі Купером супермодель Ірина Шейк дедалі частіше з'являється на прогулянках зі своєю дочкою Леєю.

Для сімейної прогулянки матері і дочки Ірина вкотре підібрала total look від Burberry. Про це пише видання Daily Mail.

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33-річна зіркова мама вкотре продемонструвала свій розкішний стиль. Для виходу модель одягнула леопардове плаття від улюбленого бренду, яке поєднала з чорним светром та однотонними лоферами.

2-річна дочка Ірини і Бредлі Лея на прогулянці була не менш стильною, ніж її знаменита матір. У сорочці від Burberry, чорних штанах і білих кросівках дівчинка допомагала Шейк везти дитячий візок.

Що відомо про розставання Ірини Шейк і Бредлі Купера?

Вперше про суперечки між Іриною і Бредлі заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час виконання пісні Shallow на церемонії Оскар всі глядачі помітили особливу "хімію", яку шанувальники потім бурхливо обговорювали у соціальних мережах. Попри те, що на церемонії нагородження разом з Купером була присутня Ірина Шейк, він відверто фліртував із Леді Гагою на сцені. Тільки після виходу кінострічки "Народження зірки" та шалений її успіх в прокаті Бредлі та Ірина заявили про розрив.

Леді Гага, яка була заручена зі своїм менеджером Крістіаном Карино, теж розірвала стосунки. Про це вона оголосила наприкінці лютого 2019 року. Артистка пояснила, що екс-коханий безпричинно її ревнував та зажди влаштовував допити, провокуючи сварки. Але, ймовірно, Крістіан Карино мав, чому ревнувати, адже відносини між Гагою і Купером виглядають далеко не дружніми, а романтичними.