В леопардовому бікіні: Настя Каменських засвітила розкішне тіло

Українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати мережу гарячими знімками з італійського "другого медового місяця" з коханим чоловіком Потапом.

Нові пікантні фото Каменських опубілкувала на своїй сторінці в Instagram.

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На новій світлині Настя підкреслила звабливі форми купальником з популярним анімалістичним принтом. Шанувальники співачки розділилася на два "табори": перші засудили заміжню дівчину за відверті фото, а інші похвалили спокусливу фігуру Каменських.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

На іншому фото зірка знялася у купальнику темно-бордового кольору у розслабленій позі, піднявши руку догори і прикривши очі. "Коли ваш день починається з моря і сонця", – додала у підписі Настя італійською мовою.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Також Настя і Потап з італійської Сардинії вирушили до сусідньої французької Корсики, яких розділяє лише 8 кілометрів. Для прогулянки Каменських одягнула короткі джинсові шорти, напівпрозору білу майку і ботильйони оливкового кольору.

Щастя – це дієслово! Воно не десь там, коли не зрозуміло буде! Щастя в кожній секунді, хвилині, дні! І якщо ти його не відчуваєш, міняй своє життя! Тому що все тільки у твоїх руках,

– доповнила публікацію мотивуючою цитатою артистка.

Підписники в Instagram розкритикували співачку за вибір нелітнього взуття для спекотної Корсики. "Ось всю вашу відпустку мене цікавить тільки одне питання: вам не спекотно у чоботах?", "Мені восени складно ходити в таких. А тут літо!", "Таке враження, що вона іншого взуття з собою не взяла", "Що за дурість шорти и чобітки? Ви ж не на сцені", – пишуть користувачі у мережі.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux