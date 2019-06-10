В леопардовому комбінезоні: Ріанна приголомшила мережу еротичним фото

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Ріанна
Ріанна / interviewmagazine.com

Популярна співачка Ріанна, яку видання Forbes визнало найбагатшою співачкою у світі, знялася у провокативній фотосесії для видання Interview.

Новий пікантний знімок зі знімання для журналу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Ріанна позує в обтислому напівпрозорому комбінезоні у популярний анімалістичний принт – леопардовий. Під ефектне вбрання зірка не вдягнула спідню білизну, відтак продемонструвала пишні груди. Образ вийшов дуже відвертим, який доповнили лакові туфлі на високих підборах та яскравий макіяж з акцентом на червоних губах.

У цікавому інтерв'ю журналу співачка зізналася, що вона є закоханою.  На питання журналістки, з ким зустрічається зірка, Ріанна відповіла: "Загугліть".

Стосовно майбутнього ймовірного весілля артистка додала: "Лише Бог це знає. Ми плануємо, а він сміється, чи не так?". Водночас знаменитість зазначила, що вона надзвичайно хоче стати матір'ю.

Ріанна
Ріанна / interviewmagazine.com

ріанна
Ріанна / interviewmagazine.com
 

Ріанна
Ріанна / interviewmagazine.com

Ріанна
Ріанна / interviewmagazine.com

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Ріанна
Джерело: LifeStyle 24
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