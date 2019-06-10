В леопардовому комбінезоні: Ріанна приголомшила мережу еротичним фото

Популярна співачка Ріанна, яку видання Forbes визнало найбагатшою співачкою у світі, знялася у провокативній фотосесії для видання Interview.

Новий пікантний знімок зі знімання для журналу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: У звабливому боді і на підборах: Ріанна рекламує колекцію білизни

На фото Ріанна позує в обтислому напівпрозорому комбінезоні у популярний анімалістичний принт – леопардовий. Під ефектне вбрання зірка не вдягнула спідню білизну, відтак продемонструвала пишні груди. Образ вийшов дуже відвертим, який доповнили лакові туфлі на високих підборах та яскравий макіяж з акцентом на червоних губах.

У цікавому інтерв'ю журналу співачка зізналася, що вона є закоханою. На питання журналістки, з ким зустрічається зірка, Ріанна відповіла: "Загугліть".

Стосовно майбутнього ймовірного весілля артистка додала: "Лише Бог це знає. Ми плануємо, а він сміється, чи не так?". Водночас знаменитість зазначила, що вона надзвичайно хоче стати матір'ю.



Ріанна / interviewmagazine.com



Ріанна / interviewmagazine.com





Ріанна / interviewmagazine.com



Ріанна / interviewmagazine.com