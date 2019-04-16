В мережі набирає популярності пісня "Не зупиняйся" екс-учасника DZIDZIO Julika

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Julik випустив нову пісню "Не зупиняйся"
Julik випустив нову пісню "Не зупиняйся" / Прес-служба

Новий хіт колишнього учасника команди DZIDZIO лише за декілька днів отримав чималу популярність на YouTube. Сингл під назвою "Не зупиняйся" став третім у творчому доробку сольної кар'єри Julika (справжнє ім'я Назар Гук).

За словами самого артиста, нова пісня "Не зупиняйся" має на меті закликати людей вірити у себе та свої можливості. Особисто для Julika, цей трек чудово показує любов артиста до музики, адже вона є тією рушійною силою, яка надихає та стимулює співака рухатись вперед.

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Коли ти робиш якусь справу, а Вона не вдається – це не привід зупинитися, скаржитись чи просто відкласти її на завтра. Завдяки своїй вірі та маленькій наполегливості можна звернути гори та досягнути бажаного,
– пояснив виконавець.

Julik також поділився, що перші дві пісні є лірично-романтичного спрямування, однак третя – "Не зупиняйся" – це та пісня, "яка з ним щодня".

Julik Не зупиняйся слухати пісню онлайн
Julik випустив нову пісню "Не зупиняйся" / Прес-служба

"Час від часу до мене звертаються шанувальники із запитанням : "Як ти все встигаєш? Де навчився так класно грати?". На що у мене завжди відповідь проста, потрібно ставити цілі та за будь-яких обставин йти до своєї мети!", – підсумував Julik.

Julik – Не зупиняйся: слухати пісню онлайн

 

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Теги: LifeStyle Музика Дзідзьо
Джерело: LifeStyle 24
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