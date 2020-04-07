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В мережі набирає популярності відео, де начебто зірка "Фантастичних звірів" б'є фанатку

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Езра Міллер / Instagram / @ezra.miler

Скандальний відеоролик, ймовірно, за участю відомого кіноактора Езри Міллера вже набирає популярності в інтернеті. Чоловік, схожий на актора, встряг у бійку з дівчиною біля одного з барів Рейк'явіка.

Відеоролик з'явився у твіттері лише декілька днів тому, 1 квітня, а його вже встигли обговорити як прихильники, так і хейтери Міллера. На відео помітно, як чоловік зі словесної перепалки перейшов у напад і схопив дівчину за горло, притиснув до стіни, після чого кинув її на землю.  

Варто побачити Чудо в пір’ях: Езра Міллер у ефектному образі на прем’єрі фільму "Фантастичні звірі" – фото

"Ти хотіла побитися? Хотіла побитися?" – можна почути від чоловіка на відео.

 

На цьому моменті відео обривається, але автор відеоролику додав, що перед бійкою чоловік плюнув на неї і її друзів, а також продемонстрував їм свої шрами, які залишилися у нього від попередніх сутичок з хетейрами. 

У виданні Variety очевидець інциденту підтвердив інформацію, що 1 квітня кіноактор Езра Міллер і справді був у столиці Ісландії та відпочивав в одному з барів. Він додав, що в якийсь момент натовп фанатів почала чіплятися до актора, після чого всі вони вийшли разом із закладу і продовжили з'ясовувати стосунки на вулиці. Інсайдер уточнив, що дівчина з відеоролику з друзями лише жартувала, що хоче побитись з актором, але той надто серйозно сприйняв її виклик.

Ні 27-річний актор з "Фантастичних звірів" Езра Міллер, ні його представники не коментують інформацію. Що цікаво, обурені фанати вже створили петицію, у якій просять творців третьої частини фільму замінити актора на когось іншог

Що відомо про Езру Міллера?Актор, відомий за участю у кінострічках "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Ліга справедливості", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Аварія поїзда", "Пані Боварі", "Щось не так з Кевіном", "Родичі", "Сіті-Айленд" та ін. У 26 років Езра Міллер відверто заявляє, що є квіром. "Я б не назвав себе геєм. В основному мене завжди приваблювали жінки, але я був з багатьма людьми і готовий полюбити кого завгодно", – пояснив актор.

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Ісландія Голлівуд
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