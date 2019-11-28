В мережі обговорюють нетрадиційну орієнтацію Ельзи з "Крижаного серця"
Мультфільм "Крижане серце 2", прем'єра якого відбулася тиждень тому, не припиняє набирати скандальних обертів. Після бійки на показі мультфільму та звинувачень щодо зовнішності Ельзи в мережі почали обговорювати її нетрадиційну орієнтацію.
Днями Джош Ґад, який озвучує сніговика Олафа у двох частинах "Крижаного серця", став гостем програми AM to DM by BuzzFeed News. У шоу ведучі та відомий актор спілкувалися на різні теми, проте не змогли не зачепити прем'єру мультфільму "Крижане серце 2", який за тиждень часу вже здобув статус скандального.
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Напередодні, 27 листопада, у соціальній мережі Twitter з'явилися відгуки глядачів, у яких ті запевняли, що, на їхню думку, Ельзі властива нетрадиційна орієнтація. Однак у шоу BuzzFeed News Джош Ґад намагався заперечувати цю інформацію.
Режисери хотіли розповісти історію, яка не обов'язково повинна стосуватися Ельзи і вона не обов'язково повинна шукати любов. Йшлося більше про те, щоб Ельза прийняла Ельзу,
– заявив комік, який озвучує Олафа.
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Однак після цього він додав, що це не означає, що у майбутньому такий поворот подій точно буде відсутнім. Натомість фанати "Крижаного серця" висловили свої сподівання щодо майбутнього продовження франшизи.
Нагадаємо, за сюжетом "Крижаного серця" Ельза надто переймається своїми надзвичайними здібностями у той час, коли її сестра Анна з головою поринула у романтичні почуття до персонажів чоловічого роду.
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