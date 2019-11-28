В мережі обговорюють нетрадиційну орієнтацію Ельзи з "Крижаного серця"

Мультфільм "Крижане серце 2", прем'єра якого відбулася тиждень тому, не припиняє набирати скандальних обертів. Після бійки на показі мультфільму та звинувачень щодо зовнішності Ельзи в мережі почали обговорювати її нетрадиційну орієнтацію.

Днями Джош Ґад, який озвучує сніговика Олафа у двох частинах "Крижаного серця", став гостем програми AM to DM by BuzzFeed News. У шоу ведучі та відомий актор спілкувалися на різні теми, проте не змогли не зачепити прем'єру мультфільму "Крижане серце 2", який за тиждень часу вже здобув статус скандального.

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Напередодні, 27 листопада, у соціальній мережі Twitter з'явилися відгуки глядачів, у яких ті запевняли, що, на їхню думку, Ельзі властива нетрадиційна орієнтація. Однак у шоу BuzzFeed News Джош Ґад намагався заперечувати цю інформацію.

Режисери хотіли розповісти історію, яка не обов'язково повинна стосуватися Ельзи і вона не обов'язково повинна шукати любов. Йшлося більше про те, щоб Ельза прийняла Ельзу,

– заявив комік, який озвучує Олафа.

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Однак після цього він додав, що це не означає, що у майбутньому такий поворот подій точно буде відсутнім. Натомість фанати "Крижаного серця" висловили свої сподівання щодо майбутнього продовження франшизи.

Ok the way Elsa and Honeymaren look at each other gives me some strong gay vibes #Frozen2spoilers #Frozen2 pic.twitter.com/dxkQfucTgN — Elsa is my bby (@elsa_stan1) November 23, 2019

elsa said im gonna live my best lesbian life in the woods with my girlfriend and our kids pic.twitter.com/X346UuWeFR — frozen 2 spoilers (@letsbians) November 23, 2019

i haven’t seen frozen 2 yet but i know elsa is a lesbian — jess ️ (@koalatygirl) November 24, 2019

the gays getting ready to see elsa do lesbian activity with honeymaren in frozen 2pic.twitter.com/fvWcRVtBbn — frozen 2 spoilers (@letsbians) November 20, 2019



Нагадаємо, за сюжетом "Крижаного серця" Ельза надто переймається своїми надзвичайними здібностями у той час, коли її сестра Анна з головою поринула у романтичні почуття до персонажів чоловічого роду.

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