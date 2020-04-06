В мережі опублікували свідоцтво про народження сина Меган Маркл, де написано її справжнє ім'я

Меган Маркл та принц Гаррі більше не представляють британську монархію. Вони переїхали жити в США та більше не братимуть участі в сімейних нарадах. Проте днями у мережі з'явилася фотографія свідоцтва про народження їх сина Арчі, яка зацікавила прихильників королівської родини.

У свідоцтві вказано, що батьком Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора є "Його Королівська Високість Генрі Чарльз Альберт Девід, герцог Сассекський", а матір'ю – "Рейчел Меган, принцеса Великобританії". Про це повідомляє видання Mirror.

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Така світлина збентежила шанувальників, адже раніше вважалося, що після весілля з принцом Гаррі Єлизавета ІІ присвоїла Меган звання герцогині Сассекської. Mirror пише, що титул Маркл завдяки чоловікові звучить "Її Королівська Високість принцеса Генрі Уельська". Також технічно вона є принцесою, але не від свого імені.

Багатьох шокувало ім'я Рейчел, адже відомо, що батьки, чоловік, друзі та родичі завжди називали її Меган. Проте насправді дружину принца Гаррі звуть саме Рейчел.

В документі також вказано, що принц Арчі народився і приватній лікарні Портленд у Вестмінстері. Як зазначає видання, доба перебування в цьому пологовому будинку коштує 25 тисяч доларів.



Свідоцтво про народження принца Арчі / Фото: Mirror

Зараз принц Гаррі та Меган Маркл проживають в дному із маєтків Лос-Анджелеса. Про їхню безпеку дбають охоронці, які колись працювали з Анджеліною Джолі та Бредом Піттом. Деякі журналісти зазначають, що батько Гаррі принц Чарльз віддав подружжю 2,5 мільйонів доларів на оплату охорони. Проте надалі про фінансове становище Меган та Гаррі дбатимуть самостійно.