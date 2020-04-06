В мережі опублікували свідоцтво про народження сина Меган Маркл, де написано її справжнє ім'я
Меган Маркл та принц Гаррі більше не представляють британську монархію. Вони переїхали жити в США та більше не братимуть участі в сімейних нарадах. Проте днями у мережі з'явилася фотографія свідоцтва про народження їх сина Арчі, яка зацікавила прихильників королівської родини.
У свідоцтві вказано, що батьком Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора є "Його Королівська Високість Генрі Чарльз Альберт Девід, герцог Сассекський", а матір'ю – "Рейчел Меган, принцеса Великобританії". Про це повідомляє видання Mirror.
Читайте також: Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причина
Така світлина збентежила шанувальників, адже раніше вважалося, що після весілля з принцом Гаррі Єлизавета ІІ присвоїла Меган звання герцогині Сассекської. Mirror пише, що титул Маркл завдяки чоловікові звучить "Її Королівська Високість принцеса Генрі Уельська". Також технічно вона є принцесою, але не від свого імені.
Багатьох шокувало ім'я Рейчел, адже відомо, що батьки, чоловік, друзі та родичі завжди називали її Меган. Проте насправді дружину принца Гаррі звуть саме Рейчел.
В документі також вказано, що принц Арчі народився і приватній лікарні Портленд у Вестмінстері. Як зазначає видання, доба перебування в цьому пологовому будинку коштує 25 тисяч доларів.
Свідоцтво про народження принца Арчі / Фото: Mirror
Зараз принц Гаррі та Меган Маркл проживають в дному із маєтків Лос-Анджелеса. Про їхню безпеку дбають охоронці, які колись працювали з Анджеліною Джолі та Бредом Піттом. Деякі журналісти зазначають, що батько Гаррі принц Чарльз віддав подружжю 2,5 мільйонів доларів на оплату охорони. Проте надалі про фінансове становище Меган та Гаррі дбатимуть самостійно.
Читайте також
-
Любовний гороскоп на 6 – 12 квітня 2020 для всіх знаків Зодіакусьогодні , 12:53
-
Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причинасьогодні , 10:47
-
6 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей деньсьогодні , 08:30
-
Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавіруссьогодні , 10:40
-
Від коронавірусу померла акторка Лі Ф'єрро – зірка фільму "Щелепи"сьогодні , 12:36
-
Бейонсе і Jay-Z святкують 12 річницю шлюбу: мама співачки показала радісне фото з весіллясьогодні , 13:23