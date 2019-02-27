В мережі підсумували найкращі street style образи на Тижні моди в Мілані: стильні кадри

Тиждень моди в Мілані завершився в понеділок, 25 лютого. Однак вразити стильними вбраннями змогли не лише дизайнери, які представляли свої колекції, а й гості однієї з найочікуваніших fashion-подій.

Одна з найбільших фешн-подій пройшла в столиці моди, Мілані, з 19 по 25 лютого. За тиждень свої колекції для сезонів осінь-зима 2019/2020 і прийдешньої весни на подіумі представили такі бренди: Versace, Salvatore Ferragamo, Fendi, Max Mara і Moschino. Закривали Milan Fashion Week марки Missoni і Giorgio Armani. Безумовно, кожна з колекцій була особливою і заклала певні тренди на кожен сезон.

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Однак поціновувачі фешн-образів не змогли не помітити стильні вбрання гостей заходу, тому зобразили їх у вигляді стріт-стайл "луків". Так, на вулицях Мілану можна побачити найзнаменитіших модниць в куртках-oversize та стильному денімі з яскравими принтами.



Усі фото: Hypebae