В мережі з’явились фото з Меган Маркл, зроблені за чотири роки до весілля з принцом Гаррі

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Меган Маркл у 2014 році
Меган Маркл у 2014 році / Instagram / @sussexroyal

Колишня американська актриса та сьогодні – дружина принца Гаррі ще декілька років тому вела активне життя за межами знімальних майдачинків. У 2014 році вона спілкувалась з ветеранами війни та їхніми сім’ями, а фотографії з цих подій з’явились в мережі лише сьогодні, 12 листопада.

На інстаграм-сторінці герцогів Сассекських, яка є однією з найпопулярніших у мережі, з’явився новий допис, присвячений Дню пам'яті у Великобританії та Дню ветеранів у США. Представники Меган Маркл та принца Гаррі опублікували низку фотографій з туру, де ексактриса спілкувалась з військовими Іспанії, Італії, Туреччини, Афганістані та Великобританії.

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Варто зазначити, що фотографії були зроблені ще задовго до знайомства з принцом Гаррі, а також за 4 роки до її весілля з внуком Єлизавети II.

Сьогодні День пам'яті полеглих, а також День ветеранів у США, день, створений для того, щоб вшанувати тих, хто мужьно служив у збройних силах. Спасибі всім за вашу самопожертву і відданість справі,
– йдеться в публікації в інстаграмі.


Архівні фото Меган Маркл, датовані 2014-м роком / Instagram / @sussexroyal

Зазначимо, що протягом останнього тижня Меган Маркл з чоловіком брали участь у всіх можливих заходах, приурочених пам’яті Другої світової війни. Очевидно, зірка вирішила підтримати і своїх співвітчизників, вшанувавши пам’ять і ветеранів-американців.

 

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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