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В мережі з’явилися милі "карантинки", які можна надсилати одне одному в період коронавірусу

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"Карантинки" для підняття настрою / LifeStyle 24

У зв’язку з пандемією коронавірусу в інтернеті все частіше почали з’являтися жартівливі меми. Фотожаби про карантин, масове скуповування продуктів, подорожей у квартирі та ще багато інших жартів вже захопили мережу. Так, в мережі з’явилися милі "карантинки", які можна надсилати одне одному в період карантину.

Білорус з міста Гродно Артем Удот перетворив меми з соцмереж на "карантинки". Він запустив онлайн-сервіс https://karantinka.exore.pro, який дає можливість обрати будь-яку з 20 карантинок і надіслати друзям чи знайомим.

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Таким чином кожен може підтримати друзів, знайомих та близьких у цей нелегкий період.

На тлі всього цього негативу з коронавірусом я вирішив зробити онлайн-сервіс карантинки, щоб розбавити обстановку і підняти людям настрій,
 – зазначає автор проєкту.

Смішні "карантинки" можна надіслати в будь-яку точку світу абсолютно безкоштовно. Як зазначає автор, кількість символічних карантинок буде збільшуватися.


Скриншот із сайту "карантинок"

"Подаруйте посмішку вашим друзям, колегам і знайомим. Надішліть їм карантинки", – закликає автор Артем Удот.

Надіслати жартівливу листівку "карантинка" дуже легко. Потрібно скопіювати посилання "карантинки", яка вам найбільше сподобалася і відправити її адресату, або ж клікнути на іконку відповідного месенджера або соцмережі. 


Добірка "карантинок"

Зазначимо, уряд радить громадянам бути на карантині та залишатися вдома, а також дотримуватися простих правил, які допоможуть знизити ризик інфікування.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Новини культури Меми
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