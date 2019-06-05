В мережі з'явилися нові фото з весілля 46-річного Ідріса Ельби та 29-річної Сабріни Даур

Найсексуальніший чоловік планети Ідріс Ельба одружився з молодшою на 17 років моделлю Сабріною Даур наприкінці квітня. Однак світлини з розкішного святкування починають з'являтися в мережі лише в червні. Нові зворушливі кадри зачарували прихильників зіркової пари.

Несподівана новина про одруження британського актора Ідріса Ельби та канадської моделі Сабріни Даур приголомшила фанатів наприкінці квітня 2019 року. Зірки не оголошували дату одруження завчасно, тому знімки у весільних вбраннях просто підірвали мережу.

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Однак ще в день їхнього одруження на британському виданні Vogue повідомили, що офіційні світлини з весілля будуть на обкладинці літнього випуску журналу. Так, лицеву сторінку липневого номера Vogue прикрасили красиві та щасливі Ідріс Ельба і Сарбіна Даур.

Зіркова пара відсвяткувала весілля в одному з найкращих готелів у Марракеші – Ksar Char Bagh. Серед гостей та у локації панувала затишна атмосфера. 29-річна Сабріна Даур йшла під вінець у білосніжній елегантній сукні від Vera Wang. На вечірку модель одягнула плаття іншого фасону, проте від того самого бренду.



Ідріс Ельба та Сабріна Даур / Instagram / @britishvogue



Ідріс Ельба та Сабріна Даур / Instagram / @britishvogue

Що відомо про стосунки Ідріса Ельби та Сабріни Даур?Зіркова пара познайомилася у 2017 році. На той час Ідріс Ельба був вже вдруге розлученим чоловіком. Його перший шлюб з Ханною Норгард тривав з 1999 по 2003 рік і вони разом виховують 17-річну доньку Ісан. Вдруге актор одружився у 2016 році з Соні Ніколь Хамлін, однак вже через 4 місяці пара розлучилася. Актор також виховує 5-річного сина від колишньої дівчини Наяни Гарт, який народився не в шлюбі. Про їхні заручини стало відомо у лютому 2018 року.