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В мережі з'явилося архівне дитяче фото Тіни Кароль з бабусею та дідусем

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Тіна Кароль / Instagram / @_fantina

Народна улюблениця Тіна Кароль вміє дивувати прихильників. В мережі з'явилася фотографія, де маленька Тіна позує разом із дідусем, бабусею та братом Стасом.

Завжди цікаво подивитися, як кумири мільйонів виглядали в дитинстві. Вони рідко оприлюднюють подібні кадри, проте бувають винятки. Так, на сторінці фан-клубу Тіни Кароль поширили її архівну дитячу світлину.

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На фото мйбутня зірка позує у червоній сукні та білих колготках. Таке вбрання поєднане із туфельками білого кольору. Волосся Тіни зібране у два хвостики та прикрашене великими білими бантами. Дівчинка мило усміхається.

Тоді, напевно, ніхто й подумати не міг, що ця маленька принцеса згодом стане народною артисткою України, збиратиме аншлаги на концертах та стане прикладом сильної духом та мужньої жінки. 


Тіна Кароль з бабусею, дідусем та братом / Instagram / @_fantina 

На її життєвому шляхзу траплялося багато випробувань, проте вона змогла витримати удари долі та показати своб нескореність. Тіна була люблячою дружиною для коханого Євгена та стала чудово мамою для сина Веніаміна. На сцені вона щоразу вражає відвертістю, емоційністю і талантом. 


Тіна Кароль на сцені / Instagram / @tina_karol

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Тіна Кароль LifeStyle
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