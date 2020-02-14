В мережі з'явилося перше відео з Робертом Паттінсоном в ролі Бетмена

Фанати зірки "Сутінок" в очікуванні нового вибухового проєкту з його участю. Попри те, що до прем'єри ще трохи більше, ніж рік, творці тішать прихильників Роберта Паттінсона та супергероя Бетмена цікавими анонсами.

Нагадаємо, у травні 2019 року творці фільмів за коміксами DC підтвердили, що Роберт Паттінсон стане наступним Бетменом. Після цього зірка "Сутінок" дав кумедний коментар одному з видань стосовно його популярності та гри у майбутній прем'єрі.

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А вже через кілька місяців на офіційній сторінці режисера фільму Метта Рівза з'явився короткий відеоролик, на якому можна побачити відомого голлівудського актора в новому костюмі Бетмена.

На відео використано червоний фільтр, а сам герой постав не в повний ріст, тому повністю оцінити роботу костюмерів складно, однак, найімовірніше, що образ нового Бетмена не залишить нікого байдужим.

Нагадаємо, фільм "Бетмен", над яким працює Метт Рівз, не розповідатиме історію походження Бетмена. Навпаки, він розповість про Брюса Вейна, який вже достатньо тривалий час намагається розібратися зі злочинністю на вулицях Готема і в якийсь момент починає запитувати себе, чи обрав він правильний шлях.

Прем'єра стрічки запланована на 21 червня 2021 року.