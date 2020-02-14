24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

В мережі з'явилося перше відео з Робертом Паттінсоном в ролі Бетмена

0
Роберт Паттінсон / Pinterest

Фанати зірки "Сутінок" в очікуванні нового вибухового проєкту з його участю. Попри те, що до прем'єри ще трохи більше, ніж рік, творці тішать прихильників Роберта Паттінсона та супергероя Бетмена цікавими анонсами.

Нагадаємо, у травні 2019 року творці фільмів за коміксами DC підтвердили, що Роберт Паттінсон стане наступним Бетменом. Після цього зірка "Сутінок" дав кумедний коментар одному з видань стосовно його популярності та гри у майбутній прем'єрі.

Більше тут: Роберт Паттінсон заявив, що піде в порно, якщо "Бетмен" провалиться в прокаті

А вже через кілька місяців на офіційній сторінці режисера фільму Метта Рівза з'явився короткий відеоролик, на якому можна побачити відомого голлівудського актора в новому костюмі Бетмена.

На відео використано червоний фільтр, а сам герой постав не в повний ріст, тому повністю оцінити роботу костюмерів складно, однак, найімовірніше, що образ нового Бетмена не залишить нікого байдужим.

Нагадаємо, фільм "Бетмен", над яким працює Метт Рівз, не розповідатиме історію походження Бетмена. Навпаки, він розповість про Брюса Вейна, який вже достатньо тривалий час намагається розібратися зі злочинністю на вулицях Готема і в якийсь момент починає запитувати себе, чи обрав він правильний шлях.

Прем'єра стрічки запланована на 21 червня 2021 року.

 
Росія після виборів в ОРДЛО не поверне кордон Україні, – міжнародник
сьогодні
11515
Автор: Марта Вересюк
Теги: DC Comics LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
13 лютого 14:50 Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
Юлія Девда 2025
13 лютого 13:20 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 11246
13 лютого 11:45 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 2272
12 лютого 20:32 Вгадайте українську зірку за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Юлія Михайлова 2972
12 лютого 18:26 Що одягнути на Валентина: добірка найкращих образів
Юлія Турелик 1153
Новини
Більше новин
Залиште відгук