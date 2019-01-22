В мережі з'явився ефектний трейлер супергеройського фільму "Шазам": відео

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В мережі з'явився новий трейлер до фільму "Шазам"
В мережі з'явився новий трейлер до фільму "Шазам" / Скріншот з відеоролика

Новий тизер однієї з найочікуваніших стрічок 2019 року кінокомпанія Warner Bros. опублікувала у неділю, 20 січня. Також представники повідомили приблизну дату американської прем'єри фільму "Шазам".

Новий відеоролик кінокомпанія Warner Bros. опублікувала на своєму YouTube-каналі. За дві доби трейлер зібрав 1,2 мільйона переглядів.

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Ймовірно, шанувальники не можуть дочекатися прем'єри нового творіння за мотивами DC Comics. 

У режисерське крісло нової кінострічки сів Девід Ф. Санберг, а головні ролі зіграли Захарі Лівай і Марк Стронг.

За сюжетом фільму, 14-річний Біллі Бетсон, який виховувався на вулиці, відкрив у собі надзвичайні можливості. Він може перетворюватися в дорослого супергероя Шазама, якого грає Захарі Лівай.

Момент з трейлера до фільму
Фрагмент з нового трейлера фільму "Шазам" / Скріншот з відеоролика

Цю особливість хлопець отримав від древнього чарівника. Герой, в якого перетворюється Біллі, володіє неймовірною зовнішньою красою, однак 14-річна дитина в його душі дозволяє Шазамові робити те, що робив би кожен хлопець його віку, отримавши такі суперможливості. Однак зовсім скоро його веселощі завершаться і йому доведеться опанувати свої навички, аби вистояти в запеклій боротьбі зі смертоносними силами зла під керівництвом Доктора Таддеуса Сівана, якого грає Марк Стронг.

Прем'єра фільму "Шазам" запланована на квітень 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "Шазам" (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
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