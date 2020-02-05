В мережі з'явився новий трейлер до спортивної драми "Поза грою" з Беном Аффлеком: відео

Відомий голлівудський актор, продюсер і режисер Бен Аффлек зіграв головну роль у спортивному фільмі "Поза межами". Компанія Warner Bros., яка займається виробництвом стрічки, вже представила другий промо-ролик драми.

Прем'єра спортивної драми в Україні очікується 5 березня, а поки творці фільму підігрівають очікування фанатів опублікованими короткими відеороликами. До слова, поки що два представлені трейлери доступні лише англійською мовою. Дубльовані ролики повинні з'явитися найближчим часом.

До теми про прем'єри: Ніколас Кейдж з'явився в першому українському трейлері до фільму "Ланцюг убивств": відео

Режисером фільму "Поза грою" виступив Гевін О'Коннор, відомий своєю роботою над стрічками "Воїн" (2011) та "Бухгалтер" (2016). До слова, кінотворець також приєднався до написання сценарію. Компанію його склав Бред Інґелсбі.

За сюжетом, Джек Каннінгем – дорослий чоловік, у якого є все, про що можна мріяти – успішна кар'єра баскетболіста та чудову дружину. Колись у старшій школі він був зіркою баскетболу і міг отримати повну стипендію в університеті. Однак через зловживання алкоголем йому довелося пережити розлучення і забути про спорт. Джей впав у депресію. Проте якось доля посміхнеться колишньому спортсмену і він стане тренером команди у тому місці, де колись проходили його найкращі дні.

Після того, як Джек Каннінгем очолює баскетбольну команду, вона починає вигравати гру за грою. Здавалося б, це має допомогти йому викарапкатися з депресії і позбутися алкогольної залежності, проте йому стає дедалі складніше протистояти демонам зі свого минулого.

Поза грою: новий трейлер дивитися онлайн