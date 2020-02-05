24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

В мережі з'явився новий трейлер до спортивної драми "Поза грою" з Беном Аффлеком: відео

132 Читать новость на русском
Бен Аффлек у фільмі "Поза грою" / IMDb

Відомий голлівудський актор, продюсер і режисер Бен Аффлек зіграв головну роль у спортивному фільмі "Поза межами". Компанія Warner Bros., яка займається виробництвом стрічки, вже представила другий промо-ролик драми.

Прем'єра спортивної драми в Україні очікується 5 березня, а поки творці фільму підігрівають очікування фанатів опублікованими короткими відеороликами. До слова, поки що два представлені трейлери доступні лише англійською мовою. Дубльовані ролики повинні з'явитися найближчим часом.

До теми про прем'єри: Ніколас Кейдж з'явився в першому українському трейлері до фільму "Ланцюг убивств": відео

Режисером фільму "Поза грою" виступив Гевін О'Коннор, відомий своєю роботою над стрічками "Воїн" (2011) та "Бухгалтер" (2016). До слова, кінотворець також приєднався до написання сценарію. Компанію його склав Бред Інґелсбі.

За сюжетом, Джек Каннінгем – дорослий чоловік, у якого є все, про що можна мріяти – успішна кар'єра баскетболіста та чудову дружину. Колись у старшій школі він був зіркою баскетболу і міг отримати повну стипендію в університеті. Однак через зловживання алкоголем йому довелося пережити розлучення і забути про спорт. Джей впав у депресію. Проте якось доля посміхнеться колишньому спортсмену і він стане тренером команди у тому місці, де колись проходили його найкращі дні.

Після того, як Джек Каннінгем очолює баскетбольну команду, вона починає вигравати гру за грою. Здавалося б, це має допомогти йому викарапкатися з депресії і позбутися алкогольної залежності, проте йому стає дедалі складніше протистояти демонам зі свого минулого.

Поза грою: новий трейлер дивитися онлайн

 

Зміни для ФОПів: у податковій озвучили перші результати
сьогодні
4868
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Бен Аффлек
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:20 Які актриси отримали Оскар за останні 10 років: список лауреаток
Марта Вересюк 1545
сьогодні 11:32 Які актори отримали Оскар за останні 10 років: список
Марта Вересюк 1370
сьогодні 09:47 Які фільми отримали Оскар за останні 10 років: повний список
Марта Вересюк 2147
4 лютого 14:56 Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020: з якими піснями виступлять учасники
Юлія Турелик 2338
4 лютого 14:48 Зірки, які перемогли рак: 5 мотивуючих історій
Настя Сукач 5503
Новини
Більше новин
Залиште відгук