В мережі з'явився перший постер до другої частини фільму "Маліфісента" з Анджеліною Джолі

Після скандального розлучення з Бредом Піттом голлівудська акторка Анджеліна Джолі взяла перерву в роботі. Однак її феєрична поява на великому екрані відбудеться вже незабаром, оскільки студія Disney опублікувала перший постер до другої частини фільму "Маліфісента" (Maleficent).

Шанувальники голлівудської акторки нарешті дочекаються її тріумфальної появи на екранах, оскільки вона довгий час тримала паузу і відмовлялася від участі у зйомках. Останній фільм з її участю вийшов у 2015 році, якщо не враховувати роботу над мультфільмом "Кунг-фу Панда 3" (Kung Fu Panda 3), де Анджеліна Джолі озвучувала одного з героїв.

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На офіційній сторінці Disney в Instagram з'явився перший постер до другої частини фантастичної кінострічки "Маліфісента". Стало відомо, що картина вийде на великий екран восени 2019 року, а не 2020, як запевняли раніше. Варто додати, що перші кадри зі зйомок з’явилися в мережі ще в травні 2018 року. Також відомо, що друга частина матиме назву "Маліфісента: Володарка тьми" (Maleficent: Mistress of Evil).