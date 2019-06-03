В мережі з'явився перший тизер до фільму "Чорний ворон" з Наталією Сумською: відео

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Кадр з фільму "Чорний ворон"
Кадр з фільму "Чорний ворон" / 1+1

Незабаром у великий прокат вийде екранізована драма "Чорний ворон". У мережі з'явився перший тизер до однойменного бестселера, який зняли за мотивами твору Василя Шкляра.

Повнометражний фільм за мотивами драми бестселера "Чорний ворон" вперше екранізували після шаленого успіху історичного роману. Короткий тизер з'явився на YouTube-каналі компанії Dergkino Ukraine, яка займалася фільмуванням картини.

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У крісло режисера сів Тарас Ткаченко, який також працював над фільмом "Гніздо горлиці". А головні ролі у фільмі зіграли Тарас Цимбалюк, Андрій Мостренко, Наталія Сумська, Павло Москаль та інші актори.

За сюжетом картини, хлопцеві Іванові на прізвисько Ворон довелося стали учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Він, як справжній українець, не міг залишитися осторонь від подій, які впливали на свободу і відбувалися у його селі. Тому Іван вирішив пожертвувати своїм сімейним спокоєм і взяти участь у боротьбі за незалежність. Так, в центрі подій постає історія його життя та кохання.

Прем'єра картини запланована на 2019 рік, проте точної дати творці поки що не називають.

Дивитися тизер до фільму "Чорний ворон": відео

 

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Теги: Новини України LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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