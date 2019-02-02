В мережі з'явився перший трейлер до фільму "Подорож хорошого пса": зворушливе відео

Кінокомпанія Universal Studios представила продовження світового бестселлера "Життя і мета собаки". Перший трейлер українською вже підкорює серця любителів сімейних фільмів.

Перший український трейлер до фільму "Подорож хорошого пса" з'явився на YouTube-каналі B&H Film Distribution Company. Зворушливий сімейний фільм, знятий за мотивами однойменної книги «Життя і мета собаки» отримав своє логічне продовження.

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За сюжетом, доля подарує відважному псові Бейлі нову мету. Він захоче стати справжнім другом і захисником для маленької дівчинки, онучки свого хазяїна Ітана. Кінокартина стане ще однією екранізацією, в якій розповідатиметься про справжню любов, дружбу, відданість і непохитну віру в добрі історії.

Прем'єра в Україні запланована на 13 червня 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "Подорож хорошого пса" (відео):