В мережі з'явився перший трейлер до фільму "Подорож хорошого пса": зворушливе відео

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Кадр з фільму "Подорож хорошого пса"
Кадр з фільму "Подорож хорошого пса" / Скріншот з відеоролика

Кінокомпанія Universal Studios представила продовження світового бестселлера "Життя і мета собаки". Перший трейлер українською вже підкорює серця любителів сімейних фільмів.

Перший український трейлер до фільму "Подорож хорошого пса" з'явився на YouTube-каналі B&H Film Distribution Company. Зворушливий сімейний фільм, знятий за мотивами однойменної книги «Життя і мета собаки» отримав своє логічне продовження.

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За сюжетом, доля подарує відважному псові Бейлі нову мету. Він захоче стати справжнім другом і захисником для маленької дівчинки, онучки свого хазяїна Ітана. Кінокартина стане ще однією екранізацією, в якій розповідатиметься про справжню любов, дружбу, відданість і непохитну віру в добрі історії.

Прем'єра в Україні запланована на 13 червня 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "Подорож хорошого пса" (відео):

 

Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 канал
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