В мережі з'явився перший трейлер до сучасної адаптації на "Гамлета": відео

На легендарну п'єсу Вільяма Шекспіра знято чимало адаптацій. Черговим римейком став драматичний фільм під назвою "Офелія". Автори ідеї оприлюднили перший трейлер до культової кінострічки.

Поціновувачі творчості Шекспіра знову матимуть змогу насолодитися черговою історією, яку режисерка Клер Маккарті побачила по-своєму і дала назву "Офелія". Перший трейлер з'явився на YouTube-каналі компанії IFC Films.

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Нова адаптація отримала таку назву через те, що події розгортаються з погляду доньки Полонія та сестри Лаерта – Офелії.

За сюжетом, у фільмі зображено Данію у XIV столітті. Доньку данського короля вбили і трон посідає його брат Клавдій. Місією Офелії є захистити свого коханого Гамлета, який є наслідним принцом, а також королеву Гертруду від Клавдія. Головна роль дісталася англійській актрисі Дейзі Рідлі, яка відома роллю Рей у серії "Зоряних війн".

Світова прем'єра відбулася в січні 2018 року на знаменитому фестивалі Sundance. Незабаром очікуємо представлення на великих екранах для інших глядачів.

Дивитися трейлер до фільму "Офелія": відео