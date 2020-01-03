В мережі з'явився трейлер до екранізації на легендарну казку братів Грімм "Гретель і Гензель"

Екранізації на старі культові казки набувають все більшої популярності, адже фільм – це ідеальний варіант побачити той світ, який не можеш намалювати у своїй голові. Тож, компанія Orion Pictures готова представити фанатам жанру фентезі перший трейлер до фільму жахів "Гретель і Гензель".

Чергова екранізація на книгу відомих німецьких письменників братів Грімм побачить світ вже 31 січня 2020 року. Зйомками картини займається відомий американський актор і режисер Оз Перкінс, а також компанія Orion Pictures.

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Як відомо, фільм "Гретель і Гензель" знімали за мотивами книги німецьких письменників братів Грімм, яка вперше вийшла друком у 1812 році. Головними героями у казці є двоє дітей – брат і сестра, яких хоче з'їсти відьма-людожерка. Лиходійка гарно замаскувалася, адже живе вона у глухому лісі в будиночку із солодощів. Однак винахідливим дітям вдасться врятувати свої життя.

За сюжетом фільму 2020 року, події також обертатимуться навколо старшої сестри Гретель, яку зіграє зірка хоррору "Воно" Софія Ліліс, та її молодшого брата Гензеля, роль якого виконає Семмі Лікі. Вони вирушать у подорож моторошним лісом в пошуках їжі. Таким чином діти потраплять до будиночку таємничої бабусі, яку зіграє 65-річна Еліс Кріге. Прогулянка сестри і брата перетвориться у справжній жах, бо їм доведеться вступити в сутичку зі злою відьмою.

Гретель і Гензель: трейлер дивитися онлайн