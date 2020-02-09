В мережі з'явився український трейлер фільму "Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи": відео

Біографічні фільми набирають все більшої популярності, адже набагато цікавіше на власні очі побачити історію життя видатної особистості, аніж уявляти її, читаючи біографію. В мережі з'явився український трейлер найочікуванішого артфільму 2020 року "Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи".

Художньо-документальний італійський проєкт від творців "Мікеланджело. Нескінченність" і "Музеї Ватикану в 3D" вже заполонив увесь світ. 5 березня 2020 року відбудеться прем'єра фільму про легендарного Леонардо Да Вінчі в Україні. Мережа "Планета кіно" опублікувала на своєму ютуб-каналі офіційний трейлер до фільму українською.

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Сюжет

"Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи" – це фільм-подорож у життя легенди світової культури, творця неперевершеної "Мони Лізи". На екрані оживають найкращі роботи майстра: "Джоконда", "Поклоніння магів", "Дама з горностаєм", і "Атлантичний кодекс". Вперше в історії життя великого генія показано настільки розгорнуто та різнобічно.



Кадр з фільму "Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи" / Фото: "Планета кіно"

Головний герой

Роль Леонардо да Вінчі виконав популярний італійський актор Лука Арджентеро. Він починав свою творчу кар'єру, як телеведчий та модель. Після участь у фільмі "Сатурн в протифазі" Лука прокинувся знаменитим. Зараз Арджентеро один із найбільш затребуваних італійський акторів театру і кіно.



Кадр з фільму "Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи" / Фото: "Планета кіно"

Леонардо Да Вінчі: дивитись офіційний трейлер українською онлайн