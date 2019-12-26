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В мережі з'явився змонтований ролик зі зйомок екшн-сцен "Відьмака": ефектне відео

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"Відьмак" / IMDb

Стрімінговий сервіс Netflix представив очікувану прем'єру – "Відьмак" – 20 грудня, опублікувавши одразу всі серії. Після того, як кінокритики та звичайні шанувальники змогли оцінити свіжий проєкт, творці стрічки вирішили ділитися фрагментами з-за лаштунків зйомок.

Днями в мережі з'явився короткий ролик зі зйомок одного з боїв в якому знімався відомий каскадер Володимир Фурдик. Саме він опублікував відео, яке підірвало мережу, на своїй сторінці в твіттері. Побачивши його успіх і зацікавленість глядачів у знімальному процесі, творці "Відьмака" вирішили показати трихвилинне змонтоване відео з фрагментами зйомок.

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Відеоролик опублікувала Люсі Унгер на своєму ютуб-каналі. У знімальній команді вона відповідала за постановки трюків, екшн-сцени та фрагменти з боями головних героїв. Сама ж постановниця з'явиться у кадрі на 32 секунді відео.

За словами Люсі Унгер, у ролику представлено близько 25% бойових сцен з серіалу "Відьмак" і багато інших фрагментів можна побачити на особистих сторінках головних героїв.

Відео зі зйомок "Відьмака": дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Серіал "Відьмак" Голлівуд
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