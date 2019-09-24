В мереживній білизні посеред магазину: Емілі Ратажковскі приголомшила сексуальним фото

Для 28-річної американки, яка є власницею білизняної марки, а також відомою моделлю, оголитися перед камерою у публічних місцях не складає труднощів. Саме тому для нової кампанії Емілі Ратажковскі скористалася яскравою ідеєю.

Попри насичений графік моделі, а також зйомки у фільмах, Емілі Ратажковскі вдається знаходити час на створення нових колекцій для свого бренду Inamorata.

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Часто у рекламних кампаніях знаменитість сама бере участь, позуючи у білизні чи купальних костюмах. До прикладу, під час останньої зйомки 28-річна Емілі Ратажковскі приміряла доволі сексуальний образ і позувала в ньому у незвичайному місці.

На фото струнка модель постала у чорному мереживному комплекті білизни, який складався з масивного бюстгальтера та крихітних трусиків з тонкими смужками. Позаду неї виднілися вітрини продуктового магазину, проте це не заважало моделі позувати розкуто та почуватися впевнено перед камерою. Ще б пак, у білизні від своєї марки Емілі вдалося відмінно підкреслити свою струнку і сексуальну фігуру.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata