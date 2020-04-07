В мінішортах та з рожевою бананкою: карантинна прогулянка Різ Візерспун

Знаменита голлівудська акторка Різ Візерспун разом із сім'єю самоізолювалася на час пандемії коронавірусу. Проте днями зірку помітили на прогулянці з трьома собаками.

Карантин змусив мільйони людей зупинитися та залишитися вдома. А от якщо у вас є собака, то це можливість вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям, здійснити маленьку прогулянку. Саме так робить Різ Візерспун.

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44-річна акторка вперше потрапила в об'єктив камер папараці під час прогулянки з трьома собаками. Знаменитість вигулювала французького та американського бульдогів, а також лабрадора коричневого кольору. Домашні улюбленці разом із зірковою господинею були зафіксовані на вулицях Лос-Анджелеса.

Для такого виходу Різ обрала чорні мінішорти, спортивну кофту та бейсболку чорного кольору. Вбрання вона поєднала з чорними кросівками. До образу додала дзеркальні сонцезахисні окуляри і яскраво-рожеву сумку-бананку.



Різ Візерспун на прогулянці з собаками / Фото: Getty Images

Додамо, станом на 6 квітня у світі зафіксували 1 346 949 випадків захворювання коронавірусом. Від COVID-19 померли 74 702 людини. 278 698 пацієнтам вдалося одужати. Найбільше інфікованих підтвердили в США – 367 385 осіб. За добу там померли 1 100 людей.



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