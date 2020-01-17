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В найближчих 5 років сервіс Warner Media не отримає нові фільми про Гаррі Поттера: причина

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Сервіс Warner Bros. не отримає фільмів про Гаррі Поттера до 2025 року / KKDay

Протягом кількох останніх років мережу підривають чутки про продовження улюбленої франшизи "Гаррі Поттер". Ось нарешті інформацію підтвердила студія, яка традиційно займатиметься виробництвом. Однак, попри старанну роботу, їхній стрімінговий сервіс не зможе запропонувати фанатам переглянути нові чатини на їхній платформі, як мінімум до 2025 року. Чому – читайте далі.

Те, що франшиза "Гаррі Поттер" продовжуватиметься – беззаперечний факт. Фанати точно побачать епізод про всіх фантастичних і магічних істот з улюбленої саги, а так, можливо, навіть продовження історії нащадків Гаррі Поттера та його затятого ворога Волдеморта.

Тут більше: Легендарна франшиза "Гаррі Поттер" отримає продовження, – ЗМІ

Однак, як повідомляє видання Comic Book, потоковий сервіс компанії Warner Bros., який отримав назву HBO Max, не зможе отримати і показувати нові частини до 2025 року.

Річ у тім, що в 2016 році, коли вийшла перша частина приквелу під назвою "Фантастичні звірі і де їх шукати", студія Warner Bros. переуступила всі права на телевізійні покази та цифрову дистрибуцію усіх проєктів про талановитого чарівника та його улюблену школу Гоґвортс компанії NBCUniversal.

Дія укладеної угоди закінчується аж у 2025 році. Незадовго після підписання договору керівництво Warner Bros. намагалося домовитися про повернення прав, однак поки перемовини не дали очікуваних результатів. "Ці дискусії (з NBCUniversal, – LifeStyle 24) триватимуть, але поки ви можете користуватися нашим сервісом без "поттеріани", – прокоментував ситуацію представник компанії Кевін Рейллі.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Гаррі Поттер Warner Bros.
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