В неоновому вбранні: співачка Ріанна відсвяткувала день народження – фото

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Ріанна
Ріанна / www.gettyimages.com

Популярна барбадоська виконавиця Ріанна 20 лютого відсвяткувала своє 31-річчя. На честь дня народження співачка влаштувала вечірку в одному з ресторанів у Беверлі-Гіллз.

Для свята Ріанна одягнула зелене неонове плаття на бретелях, яке доповнила яскравою рожевою помадою.

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Зірка виглядала у свій день народження дуже щасливою і постійно усміхалася. Відомо, що серед запрошених на вечірку були найближчі друзі зірки. Однак наразі невідомо, чи привітав співачку її колишній бойфренд мільярдер Хассан Джаміль з Саудівської Аравії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rihanna (@fentyrdaily)

 

До слова, чутки про роман Ріанни і Хассана Джаміля з'явилися влітку 2017 року, коли у мережі з’явилися фотографії співачки і її коханого під час поцілунків на Ібіці. Згодом папарацці підловили співачку Ріанну з кільцем на безіменному пальці лівої руки, що спровокувало чутки про її заручини з мільярдером з Саудівської Аравії Хассаном Джамілем. У червні 2018 року стало відомо, що пара розійшлась, однак у серпні папараці їх ще підловили на черговій гучній сварці.

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Теги: LifeStyle Музика Стиль і мода Ріанна
Джерело: LifeStyle 24
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