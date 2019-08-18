В Ніццу на приватному літаку: Меган Маркл і принца Гаррі звинуватили у лицемірстві

Меган Маркл і принц Гаррі з тримісячним сином Арчі лише днями повернулися з іспанського відпочинку на Ібіці, а тепер потрапили в об'єктиви папараці в Ніцці, куди прилетіли приватним літаком Cessna Citation Sovereign, що викликало чимало обурення у мережі, зокрема серед захисників навколишнього середовища. Цікаво те, що авіакомпанію NetJets Aviation називають "Uber для мільярдерів".

Політ на приватному літаку коштує близько 24 тисячі доларів, у цей час є прямі літаки з лондоських аеропортів в Ніццу, квиток на який коштуватиме близько 250 доларів.

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Як повідомляє видання The Sun, приватні джети викидають в атмосферу в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси. А за останні 48 годин принц Гаррі та Меган Маркл, які публічно виступають за охорону природи, скористалися послугами авіакомпанії вже двічі.

Також джерело згадує, як принц Гаррі літав приватним літаком на Сицилію, де виступив з промовою про охорону навколишнього середовища та зміну клімату на форумі Google Camp. Відтак королівське подружжя масово звинувачують у лицемірстві. Серед них – член парламенту від партії лейбористів Тереза Пірс заявила, що такі дії герцогів Сассекських "не відповідають їхньому публічного іміджу".

Відверто кажучи, це лицемірно. Гаррі не може проповідувати про катастрофічні ефекти зміни клімату, одночасно катаючись світом на приватному літаку,

– заявив екс-охоронець принцеси Діани Кен Уорф.