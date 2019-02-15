В ніжній шовковій сукні: Майлі Сайрус показала нові фото з таємного весілля

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Майлі Сайрус на власному весіллі з Ліамом Хемсвортом
Майлі Сайрус на власному весіллі з Ліамом Хемсвортом / Instagram / @mileycyrus

Американська поп-виконавиця Майлі Сайрус оприлюднила декілька милих світлин зі свого таємного весілля з Ліамом Хемсвортом. На них вона позує у шовковій сукні від Vivienne Westwood з букетом квітів.

Раніше подружжя взагалі не афішувало свого узаконення стосунків, тому лише в День Валентина вона залишила кілька світлин в Instagram.

Ти мій Валентин щодня. Дякую за те, що завжди нахиляєшся, щоб обійняти мене. Обіцяю, що завжди зустрічатиму тебе навшпиньки. Кохаю тебе, Валентине!
– йдеться у підписах до фотографій.

Фото з весілля Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта / Instagram / @mileycyrus

На нових кадрах 26-річна виконавиця виглядає дуже щасливою та красивою. Зірка також оприлюднила декілька чорно-білих світлин зі своїм чоловіком.

 


Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт / Instagram / @mileycyrus

Варто додати, що днями трапився ще один курйозний випадок, пов’язаний з весільними фотографіями зіркової пари. Як відомо, Майлі та Ліам заборонили кому-небудь користуватись камерами і телефонами в день їхнього весілля. Однак рідний брат нареченого, Кріс Хемсворт, фіксував всі урочистості на плівкову камеру, після чого їх мали оцифрувати в Австралії.

Трапилась прикра помилка і 216 цифрових фото були відправлені на електронну пошту не Крісові, а випадковій дівчині Ельвірі. Про це вона сповістила у своїх Instagram-Stories: "Я просто відкрила пошту і побачила посилання, а там... фото з секретного весілля Ліама Хемсворта і Майлі Сайрус!".


 Кріс Хемсворт подякував дівчинці за розуміння / Instagram / @chrishemsworth

Instagram-користувачка вирішила не продавати знімки ЗМІ чи поширювати їх в мережі, пообіцявши Крісу зберегти приватність церемонії та видалити посилання. Сам Кріс Хемсворт висловив велику подяку незнайомці і зазначив, що це гідний вчинок в сучасному світі.

Що відомо про стосунки Майлі та Ліама?Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт почали зустрічатися ще у 2009 році. Через 3 роки стосунків вони вирішили одружитись. Проте всього за рік пара змінила своє рішення та розійшлась. Та почуття Майлі і Ліама так і не зникли: у 2016 році співачка і актор відновили відносини, після чого норовлива артистка почала носити обручку, яку їй подарував коханий. Минуло майже 10 років, як пара пішла до вівтаря. Згодом у 2018 році 22-23 грудня мережу підірвала новина про таємне весілля Майлі Сайрус Ліама Хемсворта.

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Теги: LifeStyle Музика Зіркові весілля Мода
Джерело: LifeStyle 24
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