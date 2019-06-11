В ОАЕ знайшли найдорожчу картину світу, яка зникла за загадкових обставин

Правоохоронці таки знайшли загублену картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу". Полотно зникло за загадкових обставин та вважається найдорожчим у світі.

Як повідомляє Bloomberg, роботу італійського художника і винахідника Леонардо да Вінчі виявили на яхті Serene в ОАЕ. Судно належить нащадку принца Саудівської Аравії Мухаммеду Ібн Салману.

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Журналісти дізнались, що картину "Спаситель світу", яка датована 1506 – 1513 роками придбав інший представник королівської родини ОАЕ. Зробив він це не публічно, використавши ім'я MBS на аукціоні Christie's у 2017 році. Проте знаменитий аукціонний дім відмовляється коментувати скандальну інформацію.

Наразі правоохоронці заявили, що найдорожча картина світу буде зберігатись на боту яхти, поки в Арабських Еміратах не створять культурний центр в регіоні Аль-Ула.



Картина "Спаситель світу" / AP

Що відомо про зникнення картини Леонардо да Вінчі

У березні 2019 року всі світові ЗМІ вибухнули інформацією: найдорожча картина "Спаситель світу" зникла. Чимало мистецтвознавців сумнівалась, що полотно належить легендарному Леонардо да Вінчі, однак більшість були переконані у зворотному. В будь-якому разі, вартість картини становить 450 мільйонів доларів.

Журналісти The New York Times припускали, що полотно загубили після виставки. У 2018 році "Спаситель світу" виставили на експозиції у філії Лувра в Абу-Дабі. Після презентації картина безслідно зникла, а керівництво музею не змогло пояснити, коли та за яких обставин це сталось. Офіційно про крадіжку не заявляли.

Вже за рік організатори виставки планували привезти картину до Франції, де запланована масштабна експозиція картин Леонардо да Вінчі. Захід організований з нагоди 500-річчя від дня смерті легендарного митця. Саме тоді й виявили пропажу.