В обіймах чоловіка: Оля Фреймут показала струнку фігуру в купальнику
Українська телеведуча Ольга Фреймут відправилася на відпочинок у турецьке місто Белек разом зі своїми дітьми і чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко.
Фото з відпочинку Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку Фреймут у бежевому закритому купальнику та хустці на голові позує в обіймах свого коханого чоловіка. Подружжя виглядає щасливим та насолоджується морським відпочинку.
Ольга Фреймут і Володимир Локотко / Instagram / @freimutolia
Ольга Фреймут і Володимир Локотко / Instagram / @freimutolia
Також Ольга показала на знімках своїх дочок – старшу Злату та молодшу Євдокію, яка заходила у море на руках в дідуся.
"Євдокія з дідусем знайомляться з морем", – підписала світлину Фреймут.
Ольга Фреймут і Злата Мітчелл / Instagram / @freimutolia
Дочка Олі Фреймут з дідусем / Instagram / @freimutolia