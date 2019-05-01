В обіймах чоловіка: Оля Фреймут показала струнку фігуру в купальнику

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Ольга Фреймут і Володимир Локотко
Ольга Фреймут і Володимир Локотко / Instagram / @freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут відправилася на відпочинок у турецьке місто Белек разом зі своїми дітьми і чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко.

Фото з відпочинку Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Фреймут у бежевому закритому купальнику та хустці на голові позує в обіймах свого коханого чоловіка. Подружжя виглядає щасливим та насолоджується морським відпочинку.


Ольга Фреймут і Володимир Локотко / Instagram / @freimutolia


Ольга Фреймут і Володимир Локотко / Instagram / @freimutolia

Також Ольга показала на знімках своїх дочок – старшу Злату та молодшу Євдокію, яка заходила у море на руках в дідуся.

"Євдокія з дідусем знайомляться з морем", – підписала світлину Фреймут.


Ольга Фреймут і Злата Мітчелл / Instagram / @freimutolia


Дочка Олі Фреймут з дідусем / Instagram / @freimutolia

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Фреймут Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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