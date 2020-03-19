В обіймах коханого: Леді Гага показала, як проводить час на карантині

Епатажна виконавиця долучилася до числа тих знаменитостей, які у непростий час наважилися на самоізоляцію. Так, Леді Гага зізналася, що впродовж останніх 6 днів виконувала умови карантину та розсекретила, як проводить своє дозвілля вдома.

Незважаючи на те, що Леді Гага впродовж останніх років залишається однією з найяскравіших зірок світового шоу-бізнесу, співачка досить рідко афішує особисте життя на сторінках власного інстаграму. У час, коли країни одна за одної закривають на карантин, вона вирішила приділити посилену увагу армії своїх фанів.

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Зірка опублікувала новий знімок в обіймах свого обранця Майкла Поланскі, роман з яким оприлюднила у лютому цьогоріч. З фото видно, що Леді Гага заручилася підтримкою коханого, якого не відпускає під час карантину, та насолоджується часом вдома.

6 день карантину! Залишаємося сильними, граємо у відеоігри та карти і піклуємося про себе. Важливе нагадування: залишайтеся максимально вільним від стресу і рухайте своїм тілом,

– написала знаменитість.

Сама ж Леді Гага порадила всім залишатися вдома, адже це "добрий вчинок для світу". Раніше вона зауважила, що хоч у групі ризику люди похилого віку, молоді варто дбати про їхню безпеку та не наражати на загрозу захворювання. Сама ж виконавиця зізнавалася, що їй складно самоізолюватися від рідних – батьків та бабусі, проте сьогодні це елементарні методи захисту.

Крім того, інсайдери запевняють, що артистка з головою поринула в нові стосунки. Спочатку вона прагнула тримати особисте життя в таємниці, проте почуття виявилися сильнішими за суспільну думку: "Гага дуже серйозно ставиться до свого нового бойфренда. Між нею і Майклом був такий зв'язок, який вже важко було тримати в секреті. Друзі вже багато років не бачили Гагу такою щасливою".

Нагадаємо, що 33-річна Леді Гага почала зустрічатись із бізнесменом та відомим інвестором Майклом Поланскі, підтвердивши чутки про роман у лютому цьогоріч. Чоловік навчався у Гарварді на факультеті прикладної математики та інформатики, а зараз є генеральним директором компанії Parker Group.