В образі білого лебедя: Кейт Бекінсейл завітала на прем'єру фільму в Нью-Йорку
Ввечері, 22 жовтня, голлівудська акторка Кейт Бекінсейл стала гостею прем'єри британського драматичного фільму Farming, у якому вона зіграла одну з головних ролей.
Режисером фільму виступив британський актор Акіннуойе-Агбадже Адевале, а сюжет Farming заснований на подіях з його власного дитинства.
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Для виходу на червону доріжку виконавиця головної ролі 46-річна Кейт Бекінсейл підготувала дуже ефектне білосніжне плаття, яке було прикрашене пір'ями. Також в сукні з колеції Georges Chakra була прозора блискуча вставка, крізь яку акторка похизувалася стрункими ногами.
Зірка доповнила свій яскравий "пернатий" look туфлями-човниками на підборах у кольорі "металік". Візажисти зробили акторці вечірній макіяж у коричнево-золотих відтінках з акцентом на очах.
Кейт Бекінсейл / Getty Images
Кейт Бекінсейл / Getty Images